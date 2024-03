Internet: il sistema di comunicazione Starlink disponibile anche in Argentina

MeteoWeb

Il servizio di comunicazione via satellite Starlink, sviluppato dalla società SpaceX di Elon Musk, è ora accessibile anche in Argentina, come confermato sia dall’account ufficiale Starlink sui social media che dallo stesso Musk. Questo annuncio rappresenta un’importante espansione, rendendo l’Argentina il 7° Paese del Sud America e il 72° nel mondo ad avere accesso a Internet ad alta velocità con bassa latenza tramite Starlink.

Starlink è una rete satellitare progettata per offrire connessioni Internet a banda larga su scala globale, contribuendo così a colmare il divario digitale e ad ampliare l’accesso alla connettività Internet nelle aree remote e meno servite.

