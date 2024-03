L’inverno meteorologico appena concluso è stato il più caldo mai registrato in Valle d’Aosta

MeteoWeb

“Se Marzo è iniziato con freddo e nevicate abbondanti in molte località della Valle d’Aosta, l’inverno meteorologico (ossia dicembre, gennaio e febbraio) che si è appena concluso è stato il più caldo mai registrato in Valle d’Aosta, proprio come l’autunno 2023“: è quanto hanno reso noto gli esperti del Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta.

In dettaglio, per quanto riguarda le temperature, “alla nostra stazione di riferimento di Saint-Christophe aeroporto la temperatura media dei tre mesi invernali è stata di +5°C, oltre tre gradi in più rispetto alla media trentennale (1991-2020) pari a 1.9°C. Abbiamo avuto tre periodi caldi (nella settimana di Natale, a fine gennaio e a inizio febbraio) con temperature minime oltre i 10°C e massime oltre i 20°C. La temperatura minima è stata di -9.6°C il 7 dicembre,” è stato spiegato in una nota. “Le precipitazioni medie dell’inverno sulla regione sono state di 190 mm, oltre 50 mm in più rispetto alla media del periodo, distribuite soprattutto lungo la dorsale nord occidentale“.

