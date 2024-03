Inverno mite e ventoso in Europa: quantità record di gas negli stoccaggi

MeteoWeb

L’Europa è sulla buona strada per concludere l’inverno con una quantità record di gas negli stoccaggi, facendo crollare i prezzi e dissipando i timori sulla sicurezza energetica. Questo è stato reso possibile anche e soprattutto grazie al clima anomalo per il periodo. Gli inverni miti consecutivi nel 2022/2023 e nel 2023/24 hanno infatti ridotto la domanda di riscaldamento (sia di gas che di elettricità) e hanno permesso all’Europa di accumulare scorte record di gas.

Questo inverno è stato prevalentemente mite, umido e ventoso in tutta l’Europa nordoccidentale, riducendo drasticamente la domanda di riscaldamento e provocando un’impennata nella produzione di parchi eolici, con un doppio risparmio sul gas. Ci sono stati relativamente pochi episodi di “dunkelflaute”, la parola tedesca che descrive un clima nuvoloso, senza vento e molto freddo, che ha azzerato la produzione solare ed eolica, costringendo la rete ad affidarsi al gas per continuare a soddisfare la domanda.

Il ruolo del clima e il suo carattere mutevole

Ma il clima, si sa, è mutevole. Il prossimo inverno potrebbe essere significativamente più freddo e con una minore produzione di vento, con un conseguente doppio aumento del consumo di gas. Il problema più ampio, dunque, è che la crescente dipendenza dall’energia eolica e solare variabile, guidata da modelli meteorologici a breve e medio termine, sta inducendo una maggiore variabilità nella domanda invernale di gas e di generazione alimentata a gas. Durante l’inverno 2023/2024, il vento ha ridotto significativamente lo stress sulle forniture di elettricità e gas, ma in futuro potrebbe facilmente aumentarlo su entrambi i sistemi.

La NAO

Secondo i ricercatori dell’Hadley Centre in Gran Bretagna, l’oscillazione del Nord Atlantico (North Atlantic Oscillation – NAO) è “il singolo fattore più importante per le fluttuazioni annuali del clima stagionale attorno al bacino atlantico”. “La variabilità nella NAO descrive lo stato della corrente a getto dell’Atlantico ed è direttamente correlata ai venti vicini alla superficie e quindi alle temperature invernali in Nord America, Europa e altre regioni attorno al bacino atlantico“.

Fondamentalmente, la NAO descrive lo stato della differenza di pressione atmosferica tra Groenlandia-Islanda (normalmente un’area di pressione relativamente bassa) e Azzorre-Bermuda (normalmente un’area di alta pressione). Quando la differenza di pressione è maggiore della media, la NAO è positiva e forti venti occidentali sono diretti sull’Europa nordoccidentale, portando molta aria calda e umida dall’altra parte dell’oceano. Quando la differenza di pressione è inferiore alla media, la NAO è negativa e i venti occidentali sono diretti verso l’Europa meridionale, mentre l’Europa nordoccidentale sperimenta condizioni meno ventose e più secche.

La NAO è molto più instabile e variabile nel breve e medio termine rispetto al più familiare ciclo El Niño-La Niña nel Pacifico. Negli ultimi anni, tuttavia, i ricercatori hanno fatto progressi nella previsione con successo della NAO per diversi mesi a venire, che costituisce la base per le previsioni meteorologiche invernali stagionali. La NAO può essere prevista in base allo stato di El Niño-La Niña, all’estensione della copertura di ghiaccio nell’area del Mare di Kara nell’Oceano Artico e a una serie di altre variabili. Secondo l’Ufficio Meteorologico del Regno Unito, ora è possibile prevedere l’andamento della NAO e il tempo medio invernale con un certo successo già a novembre.

