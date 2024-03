Jeff Bezos supera Elon Musk e diventa di nuovo il più ricco del mondo: il suo patrimonio ammonta a 200 miliardi di dollari

MeteoWeb

Il rientro di Jeff Bezos come uomo più ricco del mondo ha scosso nuovamente la scena dei miliardari globali, superando Elon Musk nella classifica degli uomini più facoltosi, secondo i dati di Bloomberg. Con un patrimonio stimato a 200 miliardi di dollari, Bezos si è riaffermato al vertice, superando di poco i 198 miliardi di Musk, il cui impero economico ha subito recenti contraccolpi.

Il calo di Elon Musk

Musk, noto per la sua guida in Tesla, X (ex Twitter) e SpaceX, ha visto un calo significativo nella sua ricchezza personale, principalmente a causa della diminuzione del valore delle azioni di Tesla, che hanno registrato un crollo del 25% nei mesi precedenti. A questo si è aggiunta la decisione del tribunale di annullare il mastodontico accordo di compensazione da 55,8 miliardi di dollari che Musk aveva stretto con Tesla nel 2018, ulteriormente minando il suo portafoglio finanziario.

La risalita di Bezos

D’altra parte, Bezos, pur avendo lasciato il timone di Amazon, ha continuato a beneficiare dell’aumento del valore delle azioni della società di e-commerce. Nonostante abbia recentemente ceduto azioni per un valore di 8,5 miliardi di dollari, rimane il maggiore azionista della società, confermando la sua posizione di grande influenza nel mondo degli affari.

Nel frattempo, Bernard Arnault, CEO del gruppo di lusso LVMH, rimane saldamente al terzo posto nella classifica dei miliardari, con un patrimonio di 197 miliardi di dollari, continuando a consolidare la sua posizione di titanio nell’universo finanziario internazionale.

