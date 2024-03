L’anima esiste ed è fatta della stessa “sostanza dell’Universo”

MeteoWeb

Abbiamo già esplorato il dibattito sull’immortalità della coscienza e le teorie che suggeriscono la persistenza dell’individuo al di là della vita terrena. Ma i fisici Stuart Hameroff e Roger Penrose, si spingono oltre, proponendo una visione dell’anima che sfida le concezioni tradizionali e abbraccia i principi della fisica quantistica.

L’Anima: una convergenza tra Fisica Quantistica e Spiritualità

Nel vasto panorama dell’indagine umana sull’esistenza, pochi concetti hanno suscitato tanto interesse e dibattito quanto la natura dell’anima e della coscienza. Mentre tradizioni millenarie e moderne ricerche scientifiche hanno offerto interpretazioni divergenti, un nuovo approccio emerge dall’intersezione tra fisica quantistica e filosofia della mente, portando a una visione affascinante e complessa dell’anima come tessuto stesso dell’universo.

Stuart Hameroff e Roger Penrose

Le teorie innovative proposte da scienziati come Stuart Hameroff e Roger Penrose vanno ben oltre l’idea di un’anima immortale distinta dal corpo fisico. Sebbene la morte possa interrompere il flusso vitale del nostro organismo, questi studiosi sostengono che l’anima esiste, intesa come manifestazione della coscienza, e che possa trascendere la dimensione corporea, espandendosi nell’infinità dell’universo stesso.

Come afferma Hameroff, “il cuore smette di battere, il sangue non scorre, i microtubuli perdono il loro stato quantico“, ma è proprio in queste strutture cellulari, gli stessi microtubuli che costituiscono la base delle funzioni neuronali, che si ipotizza risieda l’anima, dove un intricato codice di memoria quantistica potrebbe preservare l’essenza individuale anche oltre la morte fisica.

La ricerca condotta da Penrose e Hameroff ha scosso le fondamenta della nostra comprensione della coscienza, sostenendo che fenomeni quantistici, come la sovrapposizione di stati, siano intrinsecamente coinvolti nei processi neurali. Tali visioni vanno oltre l’immortalità della coscienza individuale, suggerendo che la coscienza stessa sia una sorta di portale verso la vastità dell’universo, una connessione diretta con le profondità della realtà quantistica.

La conferma

La validità di queste teorie non si basa solo su speculazioni filosofiche, ma trova radici solide in esperimenti e ricerche scientifiche. Come evidenziato da uno studio del 2023, i microtubuli potrebbero mantenere la loro coerenza quantistica anche in condizioni ambientali reali, suggerendo che il cervello sia il terreno fertile per la manifestazione di fenomeni quantistici. Questa constatazione scardina l’idea tradizionale che la coscienza sia semplicemente un effetto emergente delle attività neuronali, aprendo la strada a una comprensione più profonda e interconnessa della mente e dell’universo.

Come sostengono Penrose e Hameroff, l’universo fisico è solo una frazione della realtà totale. Nell’ambito della fisica quantistica, la nozione di universi paralleli e la possibilità di una coscienza che trascende le barriere spazio-temporali aprono scenari straordinari che richiedono una revisione radicale dei paradigmi tradizionali.

La ricerca dell’anima

In questa ricerca dell’anima, non si tratta solo di esplorare il mistero dell’esistenza umana, ma di abbracciare un nuovo paradigma in cui la coscienza stessa diventa il tramite per comprendere l’essenza stessa dell’universo. Come afferma Carlo Rovelli, rinomato fisico teorico, “comprendere questa tessitura profonda della realtà è l’obiettivo della ricerca, la sfida della scienza contemporanea, dove tutto il nostro sapere sulla natura verrà rimesso in discussione.” In questo viaggio attraverso il labirinto della coscienza e dell’anima, ci troviamo di fronte a un enigma che va oltre il tempo e lo spazio, offrendoci un’opportunità senza precedenti di scoprire la nostra vera essenza nell’infinità dell’universo.

“La coscienza è intrinsecamente legata alla struttura geometrica dell’universo“, afferma Hameroff, ed è proprio in questo territorio inesplorato che potremmo trovare le risposte alle domande più profonde sull’universo e sulla nostra stessa natura. Forse, nell’indagine dell’anima, non solo troveremo la chiave per comprendere il mondo intorno a noi, ma anche il significato ultimo della nostra esistenza.

