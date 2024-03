L’intelligenza collettiva delle Api Bombinatori: le capacità sociali degli insetti

MeteoWeb

Un nuovo studio pubblicato su Nature ha svelato una scoperta sorprendente nel mondo degli insetti: le api bombinatori possono insegnare comportamenti complessi ad altre api, sfidando le precedenti concezioni sulla capacità di apprendimento sociale degli insetti.

La ricerca

Le scoperte, frutto di ricerche condotte da Alice Bridges, Lars Chittka e il loro team, indicano che le api bombinatori sono in grado di apprendere comportamenti tramite l’osservazione e la replicazione delle azioni di altre api all’interno dello sciame. Questo suggerisce che le api non solo imparino dagli errori e dalle esperienze individuali, ma siano anche in grado di sfruttare le conoscenze e le abilità collettive del loro gruppo sociale per acquisire nuove competenze.

Il cuore dello studio è un esperimento in cui le api sono state addestrate a risolvere un rompicapo per ottenere una ricompensa di soluzione di zucchero. Questo rompicapo coinvolgeva una scatola a due passaggi, dove le api dovevano prima superare un ostacolo per aprire un coperchio rotante e accedere alla ricompensa. Sorprendentemente, le api non addestrate non sono state in grado di risolvere il rompicapo attraverso tentativi ed errori individuali. Tuttavia, dopo essere state esposte alle azioni di api addestrate, sono state in grado di apprendere e replicare con successo il comportamento per ottenere la ricompensa.

Implicazioni della scoperta

Questi risultati aprono la porta a nuove domande sulla complessità dell’apprendimento sociale negli insetti e sulle implicazioni evolutive di tale capacità. Mentre in passato si credeva che solo gli esseri umani fossero in grado di apprendere comportamenti così complessi tramite l’osservazione e l’imitazione degli altri, questo studio suggerisce che anche le api abbiano questa capacità.

Ma cosa significa questo per il mondo delle api e per la nostra comprensione della loro biologia e comportamento? Questa scoperta solleva importanti interrogativi sulla natura dell’intelligenza animale e sull’evoluzione del comportamento sociale. Potrebbe essere che le api, e forse anche altri insetti sociali, abbiano una capacità cognitiva più sofisticata di quanto si sia precedentemente creduto? E quali implicazioni potrebbe avere questa scoperta per la nostra comprensione della vita sociale degli insetti e per lo sviluppo di strategie di conservazione e gestione degli ecosistemi?

Inoltre, questa ricerca potrebbe avere importanti applicazioni pratiche nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale, dove l’apprendimento sociale è un’area di interesse crescente. Studiare come le api apprendono e trasmettono comportamenti complessi potrebbe fornire spunti preziosi per lo sviluppo di algoritmi e strategie di apprendimento automatico ispirati alla natura.

