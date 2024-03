La progressione della miopia non si può rallentare: è un falso mito

MeteoWeb

La miopia, una condizione caratterizzata da una difficoltà a focalizzare gli oggetti lontani, sta diventando sempre più diffusa in tutto il mondo, emergendo come una vera e propria epidemia visiva. Con oltre 2,6 miliardi di individui colpiti globalmente, la miopia supera addirittura l’obesità in termini di prevalenza. Questo aumento preoccupante è accompagnato da un’altra statistica inquietante: i casi di distacco di retina, una grave complicazione associata alla miopia, sono in aumento del 44% dal 2009. Questa crescita esponenziale ha portato gli esperti a definire la miopia come una vera emergenza sanitaria, sollevando interrogativi fondamentali riguardo alle sue cause, prevenzione e trattamento.

Cause della miopia

La miopia è una condizione complessa influenzata da una combinazione di fattori genetici ed ambientali. Mentre è noto che l’ereditarietà gioca un ruolo significativo nella sua insorgenza, studi recenti hanno messo in luce il ruolo cruciale dell’ambiente nella sua progressione. L’esposizione insufficiente alla luce naturale durante l’infanzia è stata associata a un aumento del rischio di sviluppare miopia, suggerendo che il tempo trascorso all’aperto potrebbe avere un impatto protettivo sulla vista dei bambini. Allo stesso tempo, l’eccessivo utilizzo di dispositivi digitali, come smartphone e computer, sembra aumentare il rischio di sviluppare miopia, anche in giovane età. Questa complessa interazione tra fattori genetici ed ambientali sottolinea l’importanza di un approccio olistico nella comprensione e nella gestione della miopia.

Correggere la miopia

Attualmente, gli strumenti principali per correggere la miopia sono gli occhiali e le lenti a contatto. Sebbene offrano una correzione della messa a fuoco, non prevengono la progressione della condizione nel tempo. Nei bambini, in particolare, la miopia tende a peggiorare con la crescita, portando spesso a una graduale perdita della vista e aumentando il rischio di complicazioni oculari gravi. In molti casi, i pazienti sono costretti ad aggiornare costantemente le loro correzioni visive, con l’uso di occhiali sempre più forti o lenti a contatto più potenti. Questo ciclo di aggiornamenti può essere non solo costoso, ma anche frustrante per i pazienti, che vedono la loro vista deteriorarsi nonostante il trattamento.

Trattamenti per tenere sotto controllo la miopia

Recenti progressi nella ricerca oftalmologica hanno portato alla luce nuove possibilità nel trattamento e nella gestione della miopia. Una revisione Cochrane ha evidenziato che l’utilizzo di colliri a base di atropina e lenti ortocheratologiche potrebbero essere efficaci nel controllo della miopia nei bambini. Questi trattamenti mirano a modificare la lunghezza e la curvatura dell’occhio, riducendo così la progressione della miopia nel tempo. La atropina, un farmaco comunemente usato nei colliri, è stata dimostrata in vari studi clinici controllati come un agente efficace nel rallentare la crescita dell’occhio e, di conseguenza, la progressione della miopia. Tuttavia, è importante notare che questi trattamenti non sono privi di effetti collaterali potenziali, come la sensibilità alla luce e la visione sfocata da vicino, che potrebbero influenzare la scelta del trattamento.

Le implicazioni di questi trattamenti promettenti sono significative, specialmente considerando l’impatto a lungo termine sulla salute visiva. Rallentare la progressione della miopia durante l’infanzia potrebbe ridurre il rischio di sviluppare forme più gravi in età adulta, prevenendo così complicazioni come il distacco di retina e altre malattie oculari correlate. Tuttavia, rimangono ancora molte domande senza risposta riguardo all’efficacia di questi trattamenti negli adulti e sulla loro traslazione nel contesto della popolazione adulta. Ulteriori ricerche sono necessarie per comprendere appieno il meccanismo d’azione di questi trattamenti e per identificare nuove terapie mirate che possano migliorare la gestione della miopia in tutte le fasce d’età.

