Le astronaute USA Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara votano alle primarie dallo Spazio

Due astronaute della Nasa hanno votato dallo spazio alle primarie Usa in occasione del Super Tuesday. Jasmin Moghbeli e Loral O’Hara, che si trovano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, hanno confermato su X di aver espresso la propria preferenza alle primarie: “Essere nello spazio non ha impedito a me e a Jasmin di votare. Andate a votare!“, ha affermato O’Hara in un post. La legge statale del Texas, che ospita il Johnson Space Center, consente infatti agli elettori di votare dallo spazio, attraverso schede trasmesse elettronicamente.

Il primo astronauta americano a esprimere la sua preferenza dallo spazio è stato David Wolf nel 1997 dalla stazione spaziale russa Mir. “Mi ha fatto sentire più vicino alla Terra, come se la gente della terra si prendesse davvero cura di me lassù“, ha raccontato Wolf a The Atlantic nel 2016.

