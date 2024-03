Le Galapagos: un modello per la protezione degli oceani

MeteoWeb

Nell’arcipelago ecuadoriano delle Galapagos, paradiso della biodiversità classificato dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, la fauna marina protetta intorno alle isole è minacciata al largo dalle flotte di pesca industriale che sono in agguato. Una soluzione: estendere la protezione istituendo una riserva marina globale in alto mare.

“Conservare” gli oceani

L’idea è sostenuta da Greenpeace, che all’inizio di marzo ha effettuato una nuova spedizione intorno a questi isolotti rocciosi del Pacifico, che ospitano una flora e una fauna eccezionali. Un team dell’AFP ha potuto partecipare a bordo dell’Arctic Sunrise insieme a scienziati il cui obiettivo è quello di evidenziare “probabilmente il miglior progetto di conservazione mai realizzato negli oceani” e i rischi posti dalla pesca eccessiva più al largo.

La biologa Paola Sangolqui sta effettuando estrazioni in acque profonde per “scoprire quali specie marine sono rimaste in quest’area e hanno lasciato tracce di DNA“. Daniel Armijos si occupa di “stazioni video subacquee remote con esche” per verificare la presenza di alcune specie, contarle, confrontarle con i campioni di DNA raccolti e calcolare la biomassa.

È stato inviato anche un robot per studiare i coralli e i diversi habitat, aggiunge Sophie Cooke, responsabile della spedizione, secondo la quale “l’abbondanza di vita marina in questo parco nazionale è semplicemente sbalorditiva“. “Tutte queste informazioni sono un po’ come mettere insieme un grande puzzle” perché “queste aree (del Pacifico orientale) sono ecologicamente connesse, tutto è collegato“, riassume l’altro scienziato a bordo, Stuart Banks.

Le specie marine

Le specie marine “non capiscono i confini politici. Si spostano tra diversi territori ed è qui che sono più a rischio, soprattutto a causa della pesca industriale“, sottolinea. I turisti privilegiati si meravigliano “dell’incredibile fauna marina“, come “questi banchi di pesci che ti circondano fino a creare un’oscurità quasi totale“, dice il sub australiano Liam Doherty, 34 anni. “È straordinario vedere tutto il lavoro di conservazione che viene svolto qui“, aggiunge Ryan Doyle, 24 anni, dagli Stati Uniti. “Al giorno d’oggi si guadagna più con il turismo che con la pesca“, commenta Anthony Gavilanes, 30 anni, istruttore subacqueo locale: “le specie che nuotano liberamente nell’acqua valgono più di un piatto servito a tavola“.

Squali, tartarughe, iguane, leoni marini e pesci di ogni tipo abbondano nelle acque delle Galapagos, dove Charles Darwin ha dato vita alla sua teoria dell’evoluzione. L’arcipelago è diventato anche “un santuario per gli squali“, in particolare per lo squalo martello, una specie considerata “in pericolo” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), “a causa della pesca eccessiva e della pesca illegale“, sottolinea Eduardo Espinoza, dipendente del parco responsabile del monitoraggio degli ecosistemi locali.

“Alle Galapagos hanno un rifugio per riprodursi“, aggiunge, impegnato a marcare il dorso dei giovani esemplari. “Ma al di fuori della riserva e della zona di 200 miglia nautiche, ci sono flotte di pesca considerevoli, oltre 300 imbarcazioni che catturano gli squali per esportarli nei Paesi asiatici“, si lamenta. “Un elemento chiave è che molte di queste specie marine sono migratorie“, spiega Cook. “Le Galapagos sono una tappa importante nel loro lungo viaggio” nel Pacifico, per questo “è molto importante collegare tutte le diverse aree marine protette” nel Pacifico orientale.

Il Corridoio Marino del Pacifico Tropicale Orientale

Diverse riserve marine nazionali a Panama, Costa Rica, Colombia ed Ecuador formano il Corridoio Marino del Pacifico Tropicale Orientale (CMAR), “attraverso il quale passano diverse specie come squali, balene, mante e tartarughe“, spiega Ruth Ramos di Greenpeace. “Tuttavia, alcune di queste attività si trovano in alto mare e al di fuori della loro giurisdizione“, spiega Ruth Ramos, da cui deriva l’urgente necessità di “mettere in sicurezza i corridoi migratori“.

Lunedì scorso, Greenpeace ha chiesto la creazione di una riserva marina globale in alto mare al largo delle Galapagos contro “le flotte di pesca industriale (che) continuano a operare in queste acque internazionali, compromettendo gli sforzi di protezione nazionali e minacciando l’intero ecosistema della regione“.

“Questa zona diventerebbe così la prima area marina protetta” creata in alto mare dopo la firma dello storico Trattato sugli Oceani nel marzo 2023. Firmato da 88 Paesi, questo ambizioso trattato intende regolamentare la protezione dell’alto mare e dei fondali marini, con l’obiettivo dichiarato di proteggere il 30% degli oceani entro il 2030. Ad oggi, però, solo due Paesi lo hanno ratificato, anche se ne sono necessari almeno 60 perché entri in vigore. Tuttavia è “urgente (…) dare vita al trattato” e Greenpeace ritiene che le Galapagos siano il luogo ideale per iniziare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.