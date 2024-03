Le mamme Scimpanzé giocano con i loro piccoli: il profondo legame affettivo nel mondo selvatico

MeteoWeb

Nel misterioso e affascinante mondo degli scimpanzé, un nuovo studio ha gettato luce su un aspetto straordinario dell’affetto materno: il gioco. Attraverso un’analisi approfondita di dati osservativi raccolti durante un periodo di oltre dieci anni su scimpanzé selvatici, i ricercatori hanno svelato la sorprendente persistenza del gioco materno anche nei momenti di difficoltà, suggerendo un legame profondo e insostituibile tra le mamme scimpanzé e i loro piccoli.

Lo studio

L’indagine, condotta nel suggestivo scenario del Parco Nazionale di Kibale in Uganda, ha portato alla luce un quadro straordinario della vita degli scimpanzé selvatici. Qui, in una delle foreste più dense di primati al mondo, i ricercatori dell’Università di Tufts hanno trascorso anni ad abituare gli scimpanzé alla presenza umana, registrando con scrupolosa attenzione ogni aspetto del loro comportamento – dall’arrampicata all’alimentazione, dal grooming ai richiami, fino al gioco.

Ciò che ha sorpreso gli scienziati è stata la scoperta della dedizione straordinaria delle mamme scimpanzé nei confronti dei loro piccoli. Anche quando il cibo scarseggia e la sopravvivenza diventa una priorità, le madri scimpanzé mantengono il loro ruolo di principali compagni di gioco per i loro cuccioli, con un’affettuosa tenacia che non conosce ostacoli.

Secondo i ricercatori, questo comportamento mette in luce l’importanza cruciale del gioco materno nella vita degli scimpanzé, non solo come fonte di intrattenimento, ma come fondamento essenziale per lo sviluppo fisico e sociale dei loro giovani. Anche quando le risorse alimentari sono scarse, le madri scimpanzé continuano a solleticare, inseguire e giocare con i loro piccoli, fornendo loro un ambiente sicuro e protetto in cui crescere e imparare.

L’importanza del gioco nel regno animale

I risultati dello studio, pubblicati sulla prestigiosa rivista Current Biology, offrono un’importante finestra sulla natura del gioco nel regno animale, sollevando domande intriganti sull’evoluzione del comportamento ludico e sulle sue implicazioni per la vita sociale degli scimpanzé.

Secondo Zarin Machanda, professore associato di antropologia e biologia presso l’Università di Tufts e uno degli autori dello studio, il gioco svolge un ruolo cruciale nel plasmare il carattere e le interazioni sociali degli scimpanzé. “Il gioco permette loro di costruire non solo abilità fisiche, ma anche abilità di interazione sociale“, spiega Machanda. “È un momento di crescita e apprendimento essenziale per i giovani scimpanzé, che li prepara alla vita adulta all’interno della complessa gerarchia sociale degli scimpanzé“.

Tuttavia, ciò che rende ancora più straordinario il comportamento osservato è la dedizione incrollabile delle mamme scimpanzé, che continuano a giocare con i loro piccoli nonostante le sfide che la natura impone loro. “Le mamme scimpanzé sono i veri eroi di questa storia“, afferma Kris Sabbi, ex associato post-dottorato presso l’Università di Tufts e coautore dello studio. “Anche quando il cibo diventa scarso e la lotta per la sopravvivenza diventa feroce, le mamme scimpanzé rimangono saldamente accanto ai loro piccoli, offrendo loro amore, protezione e, soprattutto, il dono prezioso del gioco“.

Per gli studiosi, questa scoperta apre nuove prospettive sulla comprensione della natura del legame madre-figlio negli scimpanzé e, più in generale, sulla complessa dinamica del gioco nel mondo animale. “Questo studio dimostra che il gioco materno è un aspetto essenziale della vita degli scimpanzé selvatici“, conclude Machanda. “Le mamme scimpanzé non solo nutrono i loro piccoli, ma li accompagnano anche in un viaggio di scoperta e apprendimento che plasmerà il loro destino nel regno della foresta“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.