Il leopardo obeso diventa virale sui social: lo zoo lo mette a dieta | FOTO

Lo zoo della provincia cinese del Sichuan ha recentemente annunciato che adotterà misure per ridurre il peso di un leopardo che ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo evidente sovrappeso, che lo rende somigliante a un personaggio del film Zootropolis. Il felino, ospitato nello zoo di Panzhihua, è diventato una celebrità sui social media cinesi, attirando numerosi visitatori. Gli esperti citati dal quotidiano China Daily hanno spiegato che il leopardo, che ha 16 anni di età (corrispondenti a circa 60-70 anni umani), ha messo su peso a causa del processo naturale di invecchiamento, aggravato dalla mancanza di spazio di movimento.

Attualmente, la dieta quotidiana del leopardo consiste principalmente di carne di manzo e maiale, e nonostante la sua salute sia considerata buona e venga sottoposto annualmente a un esame veterinario completo, la direzione dello zoo ha deciso di adattare la sua dieta e migliorare l’ambiente per consentirgli di fare più esercizio fisico. Questa decisione è stata presa in risposta alle preoccupazioni espresse dai visitatori riguardo al suo peso eccessivo.

Non è escluso che anche altri animali dello zoo di Panzhihua possano essere sottoposti a una dieta simile, poiché alcuni visitatori hanno notato che orsi, struzzi e alpaca sembrano soffrire di sovrappeso. Negli ultimi anni, diversi casi di animali in sovrappeso negli zoo cinesi hanno attirato l’attenzione del pubblico, come quello segnalato nella città di Weihai, dove persino coccodrilli, iene, tigri, leoni e procioni sono in evidente sovrappeso.

