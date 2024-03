A lezione di astronomia pratica al Parco astronomico di Rocca di Papa

MeteoWeb

Partirà mercoledì 10 aprile, presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa (RM), il corso di astronomia pratica “Il cielo a portata di mano”, a numero chiuso. Dieci lezioni, in programma tutti i mercoledì sera a partire dalle ore 20:30 (fatta eccezione per una lezione che si svolgerà il giovedì) fino al 12 giugno, per imparare a riconoscere gli astri della volta celeste, per comprendere caratteristiche e uso del telescopio, e i principi di base dell’astrofotografia. A organizzare il corso, l’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA), delegazione dell’Unione Astrofili Italiani (UAI) della provincia di Roma.

Il corso è indirizzato a tutti gli appassionati del cielo e semplici curiosi, anche senza pregresse conoscenze in campo astronomico. Grazie alle lezioni in presenza, dal taglio divulgativo ma scientificamente rigoroso, i corsisti potranno conoscere in modo approfondito la strumentazione astronomica impiegata a scopo osservativo e di ricerca, e potranno imparare a orientarsi nel cielo stellato, sotto la guida degli esperti dell’Associazione.

Si parte con lezioni teoriche sulle coordinate celesti, sui moti della Terra e sulle costellazioni, che gettano le basi per l’osservazione del cielo a occhio nudo. Seguiranno lezioni sull’uso del telescopio. Previste, in particolare, lezioni sulle diverse tipologie di telescopio e oculari, sulle montature equatoriali e azimutali, sui filtri, cercatori e altri accessori. Non mancheranno focus sui cataloghi, atlanti e software astronomici, comunemente usati dagli astrofili, e sulle tecniche di astrofotografia e di realizzazione di un telescopio remoto. Il relatore del corso è Rino Cannavale, esperto astrofilo, con esperienza pluriennale nell’ambito dell’insegnamento dell’astronomia nei corsi dell’ATA.

Previste al termine del corso due esercitazioni pratiche con i telescopi del Parco astronomico di Rocca di Papa. Tali esercitazioni si svolgeranno nelle serate del 5 e 12 giugno per offrire ai corsisti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante il corso, in una location di eccezione per l’osservazione astronomica.

Il corso è quindi un’occasione unica per prendere gradualmente confidenza con gli astri e per comprendere potenzialità e uso della strumentazione astronomica. Previsto – come di consueto – il rilascio dell’attestato di partecipazione, utile per arricchire il proprio curriculum e per muovere i primi passi nel campo dell’astrofilia come operatore.

Le modalità di iscrizione al corso sono disponibili su: https://lnx.ataonweb.it/wp/scuola-di-astronomia-2023-2024/

