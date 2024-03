L’IA rivoluziona la diagnosi precoce del Cancro al Polmone

MeteoWeb

Il cancro al polmone rimane una delle malattie più letali al mondo, con una sopravvivenza a cinque anni di appena il 19%. La diagnosi precoce è fondamentale per migliorare le prospettive di sopravvivenza dei pazienti, ma spesso i segni della malattia sono subdoli e possono passare inosservati fino a fasi avanzate. In questo contesto, l’intelligenza artificiale (IA) sta emergendo come una promettente alleata nella lotta contro il cancro al polmone. Il software Deep Lung, sviluppato dalla fondazione catalana Eurecat, rappresenta un’innovazione significativa in questo campo, offrendo nuove prospettive per una diagnosi più rapida e accurata.

Deep Lung

Il software Deep Lung è il risultato di anni di ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale e del machine learning. Basato su algoritmi avanzati di deep learning, questo programma è in grado di analizzare grandi quantità di dati con una precisione e una velocità che superano di gran lunga le capacità umane. Quando applicato alle immagini delle TAC polmonari, Deep Lung è in grado di individuare anche i più piccoli noduli sospetti, fornendo ai medici una valutazione dettagliata dei cambiamenti nel tempo. Questo approccio permette di individuare eventuali segni di malignità con maggiore precisione e tempestività, aprendo la strada a trattamenti più efficaci e a una migliore gestione della malattia.

La sperimentazione

La sperimentazione del software Deep Lung è stata pianificata con cura per garantire risultati attendibili e significativi. Grazie a un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Eurecat e l’Irccs Policlinico di Sant’Orsola, il programma sarà testato presso due istituzioni di eccellenza nel campo della medicina: l’Ospedale Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi a Bologna e la Clinica Universitaria di Barcellona. Questa scelta mirata delle sedi di sperimentazione si basa sulla reputazione e sull’esperienza dei rispettivi team medici, nonché sulla disponibilità di infrastrutture all’avanguardia necessarie per condurre uno studio di questa portata.

Un servizio innovativo e gratuito

L’obiettivo ultimo della sperimentazione di Deep Lung è istituire un servizio innovativo e gratuito, accessibile a tutte le strutture sanitarie pubbliche dell’Emilia-Romagna. Questo servizio rappresenterebbe un passo avanti significativo nella lotta contro il cancro al polmone, offrendo agli operatori sanitari uno strumento potente e affidabile per la diagnosi precoce e la gestione dei pazienti affetti da questa malattia. Per sostenere questa iniziativa, la Regione Emilia-Romagna ha investito nella potenza di calcolo del supercomputer Margherita, che sarà utilizzato per alimentare le elaborazioni necessarie per il funzionamento di Deep Lung.

L’importanza della diagnosi precoce

Gli assessori alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, e alla Cooperazione Europea, Paolo Calvano, hanno sottolineato l’importanza cruciale della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al polmone. La diagnosi precoce è spesso il fattore determinante nel successo del trattamento e nella sopravvivenza dei pazienti affetti da questa malattia. L’introduzione di strumenti come Deep Lung rappresenta un passo avanti significativo nella ricerca di nuovi metodi per identificare e trattare il cancro al polmone in modo rapido ed efficace.

