L’irresistibile attrazione di Marte, ecco come il Pianeta Rosso influenza il clima e i mari della Terra

La forza di attrazione gravitazionale di Marte sulla Terra potrebbe influenzare il clima sul nostro pianeta: è quanto suggerisce una nuova ricerca. Evidenze geologiche risalenti a più di 65 milioni di anni fa, ottenute da centinaia di siti in tutto il mondo suggeriscono che le correnti oceaniche profonde abbiano attraversato ripetutamente periodi di maggiore o minore intensità. Ciò avviene ogni 2,4 milioni di anni.

Le correnti più intense, “vortici giganti”, possono raggiungere il fondale marino nelle parti più profonde dell’oceano. Queste correnti potenti erodono quindi i grandi sedimenti che si accumulano durante i periodi più calmi del ciclo, secondo una ricerca pubblicata su Nature Communications.

Questi cicli coincidono con il timing delle interazioni gravitazionali note tra Terra e Marte mentre i due pianeti orbitano attorno al Sole, secondo lo studio. “I campi gravitazionali dei pianeti nel Sistema Solare interferiscono tra loro e questa interazione, chiamata risonanza, cambia l’eccentricità planetaria, una misura di quanto siano vicine a circolari le loro orbite“, ha spiegato Dietmar Müller, co-autore dello studio e professore di geofisica all’Università di Sydney.

A causa di questa risonanza, la Terra viene leggermente attratta più vicino al Sole dalla forza di attrazione gravitazionale di Marte, il che significa che il nostro pianeta è esposto a una maggiore radiazione solare e quindi ha un clima più caldo, prima di allontanarsi di nuovo, tutto in un periodo di 2,4 milioni di anni.

Gli autori del nuovo studio hanno utilizzato dati satellitari per mappare l’accumulo di sedimenti sul fondo oceanico per decine di milioni di anni. Hanno scoperto che vi erano delle interruzioni nei record geologici in cui i sedimenti smettevano di accumularsi all’interno di questi cicli astronomici. Gli studiosi ritengono che ciò possa essere collegato a correnti oceaniche più intense a causa del clima più caldo determinato dall’influenza gravitazionale di Marte sulla Terra.

Questi risultati supportano l’ipotesi secondo cui il Pianeta Rosso influenza il clima sulla Terra, proprio come è stato teorizzato per stelle di passaggio e altri oggetti astronomici. Tuttavia, l’effetto di riscaldamento osservato non è collegato al riscaldamento globale causato dalle emissioni di gas serra dell’uomo, hanno sottolineato gli autori dello studio.

Tuttavia, sebbene si tratti di ipotesi, i risultati suggeriscono che questo ciclo possa periodicamente contribuire a mantenere alcune delle correnti profonde dell’oceano nel caso in cui il riscaldamento globale le riduce, hanno evidenziato gli autori. “Sappiamo che ci sono almeno due meccanismi separati che contribuiscono alla vitalità della mescolanza delle acque profonde negli oceani“, ha spiegato Müller. Uno di questi meccanismi è noto come Capovolgimento Meridionale della Circolazione Atlantica (AMOC), ha aggiunto Müller. Funziona come un “nastro trasportatore” oceanico, portando acqua calda dai tropici all’emisfero settentrionale, trascinando il calore in profondità nell’oceano durante il processo.

Alcuni scienziati prevedono che l’AMOC possa collassare nei prossimi decenni, quindi è possibile che il processo indotto dai vortici oceanici profondi possa essere benefico. “I nostri dati provenienti dalle profondità del mare che coprono 65 milioni di anni suggeriscono che gli oceani più caldi abbiano una circolazione profonda più vigorosa“, ha dichiarato Adriana Dutkiewicz, dell’Università di Sydney, autrice principale dello studio. “Ciò potrebbe potenzialmente impedire all’oceano di andare in stasi anche se l’AMOC rallenta o si ferma del tutto“.

