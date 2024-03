Maltempo a Monza: albero crolla, auto danneggiata

MeteoWeb

Ieri sera, a Monza, un albero è crollato a causa del maltempo, bloccando parzialmente il traffico tra via Colombo e via Spalto Piodo. Il tronco dell’albero è precipitato sul marciapiede, mentre i suoi rami sono finiti sulla carreggiata danneggiando un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Le operazioni di rimozione dell’albero sono state eseguite questa mattina dalle squadre dei vigili del fuoco.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.