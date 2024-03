Maltempo, acqua alta a Venezia: previsti 110cm questa sera

MeteoWeb

L’ondata di maltempo in atto porterà a un massimo di alta acqua a Venezia di 110cm intorno alle 23.35 di stasera. È quanto indica il Centro di previsioni delle maree indicando la possibile attivazione del sistema Mose. Il valore minimo di 55cm, previsto per le 17.15, potrebbe raddoppiare a 110cm intorno alle 23.35. Anche per domani, giovedì 28 marzo, è previsto un valore massimo di 100cm intorno alle 13.

