Maltempo in Brasile, danni e un morto nella cittadina di Ubatuba

MeteoWeb

Emergenza maltempo in Brasile: il governo dello Stato di San Paolo sta intervenendo in particolare nella cittadina turistica di Ubatuba, situata lungo la costa settentrionale. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato danni significativi, tra cui un decesso, allagamenti e frane. In risposta a questa crisi, le autorità statali hanno coordinato l’invio di rifornimenti di cibo e acqua per aiutare gli abitanti colpiti. Il crollo di un ponte durante un temporale ha accentuato la gravità della situazione, mentre le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, con conseguente chiusura delle scuole per garantire la sicurezza della popolazione. La situazione della viabilità è stata ulteriormente complicata dall’impatto degli smottamenti e dalla caduta di alberi lungo l’autostrada Oswaldo Cruz, che ha reso necessario il suo blocco temporaneo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.