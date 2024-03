Maltempo estremo in Cina: grandine grossa e possibile tornado, una vittima | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forte maltempo in Cina, colpita in diverse province da grandine, anche grossa, e forse anche un tornado. In particolare, il settore centrale dello Zhejiang, provincia orientale che si affaccia sul Mar Cinese Orientale, è stato colpito da una violenta grandinata nel pomeriggio di oggi. La grandine ha raggiunto dai 5 ai 10cm di diametro in alcune aree, accompagnate da raffiche di vento da 70 a 110km/h. Grandine grossa anche nell’Hubei.

Vetri delle auto in frantumi per la grandine a Yiwu

Il maltempo ha colpito duro anche durante il weekend. A Qianjiang, nella provincia di Chongqing, nel pomeriggio di domenica 24 marzo una violenta tempesta di grandine ha provocato accumuli enormi al suolo, da 10 a 15cm, tanto che è stato necessario armarsi di vanga per liberare le strade.

Fortissima grandinata a Qianjiang, spesso strato al suolo

Nel pomeriggio del 23 marzo, si sospetta che Yiyang, nell’Hunan, sia stata colpita da un tornado, uccidendo un uomo anziano. Se alla fine si determinerà che si tratterà di un tornado, sarà il primo tornado della Cina quest’anno.

