Forte maltempo in Croazia: piogge record a Zara, allerta arancione per il Sud

MeteoWeb

A Zara nelle ultime 24 ore sono caduti 164 litri di pioggia per metro quadrato, quantità record per marzo da quando sono disponibili le misurazioni: è quanto ha rivelato il meteorologo Zoran Vakula. L’esperto ha affermato che oggi non ci saranno cambiamenti significativi della temperatura, ma ha anche sottolineato che per una parte della Croazia, il Sud, è stata emanata l’allerta arancione.

Le forti precipitazioni cadute durante la notte e la mattina nella zona di Zara hanno causato allagamenti diffusi, motivo per cui i vigili del fuoco hanno registrato un numero maggiore di interventi tecnici.

Un temporale, accompagnato da fulmini, è iniziato ieri intorno alle 20 ed è durato fino alle prime ore di stamattina. Ha piovuto nella zona di Zara, come in metà della Croazia, e ieri dopo le 14 si è registrata la più forte raffica da Sud, 25,5 m/s, che corrisponde ad una velocità di circa 98 km/h. Quasi tutta Zara è stata interessata da allagamenti, soprattutto la parte occidentale della città, e i vigili del fuoco hanno effettuato 21 interventi durante la notte e 12 al mattino.

Secondo le misurazioni di questa mattina presso la stazione meteorologica DHMZ Zadar Puntamika, dalle 7 di domenica alle 7 di lunedì sono caduti 164 mm di precipitazioni – litri di pioggia per metro quadrato, che è la quantità record di precipitazioni giornaliere nel mese di marzo dal 1961, dall’inizio delle misurazioni.

Allo stesso tempo, anche se è passato solo un terzo del mese, secondo dati non ancora ufficiali è stato raggiunto il nuovo record per la quantità totale mensile di precipitazioni nel mese di marzo presso la stazione di Zara Puntamika – dal 1° marzo all’11 marzo alle 7 del mattino, Sono stati misurati ben 223 mm di precipitazioni. Il record precedente risale al 1985, quando durante tutto il mese di marzo si registrarono 202 mm.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.