Maltempo: il deflusso di Secchia e Panaro rallentato dall’incremento dei livelli del Po

Nelle prossime ore, si prevedono rovesci localmente temporaleschi lungo il crinale appenninico dell’Emilia-Romagna, con possibilità di coinvolgere anche le aree collinari circostanti. È da segnalare che il deflusso dei picchi di piena nelle valli del Secchia e del Panaro è rallentato a causa dell’aumento simultaneo dei livelli idrometrici del fiume Po. Nel frattempo, il passaggio dei picchi di piena nelle valli del fiume Reno continua con livelli idrometrici che si avvicinano alla soglia critica 1, secondo quanto comunicato da Arpae.

