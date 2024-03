Maltempo, domenica di pioggia tra Calabria e Sicilia: nubifragi nello Stretto | LIVE

MeteoWeb

Domenica di maltempo al Sud Italia e in modo particolare tra Calabria meridionale e Sicilia Nord/Orientale, intorno allo Stretto di Messina, dove sono in corso locali nubifragi. Sia a Messina che a Reggio Calabria la temperatura è ferma a +12°C in pieno giorno sotto la pioggia, in una domenica dalle parvenze addirittura invernali. Fino al momento sono caduti sulla sponda siciliana 19mm di pioggia a Torre Faro, 5mm a Messina Giostra, 3mm di pioggia al Forte Crispi, 2mm di pioggia a Bisconte, San Michele, Gazzi e Cumia.

Precipitazioni più abbondante nel versante calabrese, ma solo perchè sono iniziate prima: nelle prossime ore i parziali pluviometrici lieviteranno copiosamente anche a Messina. Nel reggino abbiamo 33mm a Solano, 32mm a Bagnara Calabria, 30mm a Melia, 26mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 21mm ad Arasì, 17mm a Scilla, 15mm a Cardeto, 13mm a Palmi, 9mm a Gioia Tauro, 8mm a Rosario Valanidi, 6mm a Santa Cristina d’Aspromonte, 5mm a Rizziconi, 4mm a Catona, 3mm a Montebello Ionico, 2mm a Reggio Calabria, dove sta continuando a diluviare in modo molto intenso.

Piogge sparse anche nel Salento, con 5mm di pioggia a Lequile e nel quadrante occidentale di Lecce, mentre al Centro/Nord splende il sole con temperature in aumento: a Verona e Bologna abbiamo già +17°C e nel pomeriggio molte località del Nord supereranno i +20°C.

