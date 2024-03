Maltempo e neve, in Piemonte ancora 4 mila famiglie senza corrente elettrica

MeteoWeb

Sono ancora 4mila le utenze ancora disconnesse dalla rete elettrica a causa delle nevicate e delle piogge che hanno interessato il Piemonte. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte ne segnala 1.600 nel Torinese, 1,100 nel VCO, 600 nel Biellese, 500 in Valsesia, 200 nel Cuneese. Restano chiuse ancora strade statali e provinciali: in provincia di Torino a Viù, a Valprato Soana, Ceresole Reale, Traversella, a Baldissero, Corio, Gravere; in provincia di Alessandria a Sala Monferrato, Bosco Marengo, Novi Ligure, Melazzo, mentre la provinciale 334 tra Acqui Terme e Melazzo è percorribile a senso unico alternato. I provincia di Asti chiusa la provinciale a Maretto; in provincia di Biella il sottopasso “Santo Stefano” sulla statale 758; in provincia di Cuneo la provinciale tra Paesana e Crissolo; in provincia di Novara a Campagnola; in provincia di Vercelli a Piode, nella Valle Sermenza e tra Rimasco e Carcoforo; nella provincia del Verbano Cusio Ossola tra Artò e Boleto, a Goglio, la statale 659 a Formazza.

Oggi i vigili del fuoco sono stati impegnati in circa trenta interventi nel Verbano-Cusio-Ossola a causa del maltempo. Le criticità principali si sono registrate in Ossola, in particolare lungo la statale 33 del Sempione, nella città di Domodossola e in val Vigezzo, nel territorio di Santa Maria Maggiore, dove è stato necessario tagliare rami e piante pericolanti a causa delle precipitazioni nevose e liberare le strade. Nel Verbano e nel Cusio si sono verificati allagamenti di abitazioni e scantinati.

