Maltempo Emilia Romagna: danni in una scuola reggiana, chiude il ponte di Concordia per la piena del Secchia

A causa dell’ondata di maltempo di questi giorni in Emilia Romagna, due pannelli di controsoffittatura sono caduti in una scuola superiore di Reggio Emilia. È successo all’istituto Secchi stamattina intorno alle 7:30. A comunicarlo è l’Ente Provincia. Un pannello è precipitato in corridoio, mentre un altro è caduto da un sottotetto che ospita i pannelli fotovoltaici, in un’aula destinata ad una classe. Non si registrano feriti: fortunatamente la scuola a quell’ora era ancora vuota. Nessun disagio all’attività scolastica che è proseguita regolarmente.

La situazione dei corsi d’acqua

Sono gli effetti della pioggia incessante caduta negli ultimi quattro giorni. Oggi il meteo ha concesso un miglioramento, al momento non piove e non si registrano criticità. Sotto controllo anche i corsi d’acqua in tutto il territorio reggiano. Fiumi e torrenti sono tutti dentro la soglia verde, tranne l’Enza sotto al ponte che collega Brescello a Sorbolo, al confine tra Reggio Emilia e Parma, in soglia gialla (8,38 l’ultima rilevazione idrometrica) ma lontana dal livello degli 11 metri che nei giorni scorsi ha fatto scattare la chiusura del ponte per diverse ore.

Così come in allerta gialla è il Secchia (1,33 l’ultima rilevazione) sotto al ponte di Rubiera, sulla SS9 – Via Emilia, al confine con Modena, con la soglia rossa che scatta a 2,30. E proprio per la piena del Secchia, la provincia di Modena ha deciso di chiudere al transito il ponte di Concordia sulla strada provinciale 8 per il raggiungimento dei livelli idrometrici di sicurezza. Resta chiuso il Ponte Motta a Cavezzo, sulla strada provinciale 468, mentre ha riaperto nella mattinata il ponte di Navicello Vecchio, sulla diramazione della strada provinciale 255 tra Modena e Nonantola, sul fiume Panaro.

