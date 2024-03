Maltempo, fiume Po: attesi innalzamenti nell’Alessandrino

MeteoWeb

Piove e nevica lungo il crinale alpino e appenninico dell’alto corso del fiume Po, con la possibilità di un’ulteriore intensificazione nel corso del pomeriggio di oggi. Secondo le previsioni dell’Agenzia interregionale per il fiume Po, nelle prossime 24 ore si prevede un aumento dei livelli dell’acqua nelle sezioni del Po a monte di Isola Sant’Antonio (Alessandria), superando la soglia ordinaria (soglia 1, segnalata dal colore giallo). È probabile che questo aumento coinvolga anche le sezioni di Ponte Becca e Spessa nelle ore successive.

Allo stesso tempo, persiste uno stato di criticità ordinaria (segnalato dal colore giallo) per le sezioni del Delta del Po, a causa del rallentato deflusso delle piene provenienti dall’Emilia e dei contributi dell’alto corso del Po nei giorni precedenti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.