Maltempo, fiume Po: il colmo di piena domani notte a Pontelagoscuro

Il colmo di piena del fiume Po ha transitato nelle sezioni di Boretto nella serata di ieri, martedì 12 marzo, con 5,04 metri sullo zero idrometrico e stamattina a Borgoforte con 5,05 metri. In entrambe le sezioni i valori sono stati di criticità ordinaria (colore giallo). Lo sottolinea in un aggiornamento AIPo, l’agenzia interregionale per il fiume Po. Il colmo di piena è atteso a Pontelagoscuro nella nottata di domani, giovedì 14 marzo, con livelli di ordinaria criticità (colore giallo), mentre nei rami deltizi si prevede il superamento della soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nell’arco delle prossime 24 ore, spiega l’AIPo.

L’evento di piena in corso interessa alcune aree golenali e sono raccomandati comportamenti prudenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici AIPo territoriali proseguono nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.

