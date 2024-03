Maltempo, forti piogge al Nord: frana tra Veneto e Trentino, chiusa la statale 350

MeteoWeb

Nuova chiusura per la statale 350 che collega il Veneto con il Trentino. La caduta di un masso di grandi dimensione, avvenuta oggi tra le province di Trento e Vicenza nel comune di Folgaria (Trento), causata molto probabilmente dalle pioggia caduta dal pomeriggio di ieri e per tutta la notte, ha convinto gli amministratori locali alla chiusura per motivi precauzionale dell’arteria, che è ora interdetta alla viabilità e ai pedoni. Si tratta del terzo evento franoso in pochi mesi: ad inizio novembre la statale era rimasta chiusa per un imponente crollo di massi.

Dopo un mese di lavori di consolidamento della parete era stata riaperta per il ponte dell’Immacolata, fino ad un nuovo smottamento a metà febbraio, risolto in poche settimane. Dopo la caduta del masso di oggi, segnalato da alcuni automobilisti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno poi proceduto alla chiusura della “350”, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla stabilità della parete rocciosa da parte dei tecnici e dei geologi, che dovrebbe iniziare martedì, dopo il ponte pasquale.

