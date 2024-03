Maltempo, forti raffiche di maestrale in Sardegna

MeteoWeb

Durante la notte scorsa e la mattina odierna, la Sardegna è stata flagellata da condizioni meteorologiche avverse, provocando disagi significativi nei collegamenti marittimi con il resto della penisola. Le intense raffiche di vento e il mare agitato hanno reso estremamente rischiosa la navigazione. Le avverse condizioni del mare hanno costretto la nave Moby Aky, partita da Genova verso Porto Torres, a cercare riparo nel porto di Olbia. Anche la nave Sharden della Tirrenia, partita da Genova, ha dovuto deviare il proprio percorso approdando a Porto Gallurese a causa delle condizioni meteo avverse, con previsioni di ulteriore peggioramento.

Le aree settentrionali hanno subito i picchi più intensi del maltempo, con il mare a forza 5 o 6 e onde che hanno superato i 4 metri di altezza. Nel pomeriggio è previsto un calo del vento, con una rotazione da libeccio che dovrebbe portare a un miglioramento delle condizioni meteorologiche e marine, consentendo la ripresa dei collegamenti anche con la Corsica.

