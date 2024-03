Maltempo, frana sulla strada provinciale 24 Grizzana nel Bolognese

MeteoWeb

Il maltempo dei giorni scorsi è probabilmente all’origine della frana che si è verificata sulla strada provinciale 24 Grizzana, nel Bolognese. Nella frana, si sono staccati un masso di notevoli dimensioni e altri frammenti di terreno, che sono finiti a occupare la carreggiata. Sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vado e Grizzana Morandi per garantire la sicurezza della circolazione stradale in attesa del ripristino dell’area.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.