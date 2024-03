Maltempo Friuli: smottamento a Borgo San Cristoforo a Muggia

MeteoWeb

A seguito delle forti piogge di oggi, si è verificato uno smottamento del terreno nel versante di Borgo San Cristoforo a Muggia, in provincia di Trieste. Il punto era già stato interessato da una frana lo scorso anno ed erano previsti lavori di messa in sicurezza e ripristino. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto interessato. Ulteriori verifiche e sopralluoghi sono previsti nei prossimi giorni.

