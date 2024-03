Maltempo, violenta grandinata nell’agro nocerino sarnese: strade imbiancate | FOTO

MeteoWeb

Una violenta grandinata ha colpito questa mattina l’agro nocerino sarnese, in particolare l’area di Sarno imbiancando le strade e i tetti. Il violento temporale ha sommerso di chicchi bianchi anche i campi del territorio danneggiando le produzioni – in piena fase vegetativa – di insalate, cavoli, cicorie, finocchi e verze in pieno campo. Alcuni danni si sono registrati agli impianti serricoli. Le strade di accesso sono rimaste off limits per alcune ore. Danni anche a gemme e piccoli frutti sugli alberi già in fase avanzata di vegetazione dopo un inverno che dal punto di vista climatico ha fatto segnare una temperatura più alta della media. Per la frutta e la verdura si prevede un brusco ridimensionamento dei raccolti.

“Si tratta – commenta il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano – di un evento la cui portata sarà valutabile solo nei prossimi giorni. La grandine è il fenomeno atmosferico più temuto dagli agricoltori per i danni irreversibili che provoca ai raccolti dato che in una manciata di minuti è in grado di distruggere il lavoro di un anno. Purtroppo, negli ultimi anni, gli imprenditori si trovano ad affrontare fenomeni sempre più controversi, dove in poche ore si alternano eccezionali ondate di maltempo a caldo fuori stagione. Nell’attuale fase stagionale con le piante in piena fioritura e le primizie in campo, la grandine – prosegue il direttore di Coldiretti – è l’evento più rischioso per gli imprenditori agricoli perché mette a repentaglio interi raccolti dopo un anno di lavoro”. E’ in corso la conta dei danni da parte di Coldiretti Salerno con la ricognizione tra le aziende agricole del territorio. Solo nei prossimi giorni si sarà in grado di stimare i danni”.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.