Forte maltempo con violente grandinate in Arabia Saudita: inondato anche il deserto | VIDEO

Sono state ore di forte maltempo in Arabia Saudita, colpita da temporali, forte vento, intense grandinate e inondazioni. Particolarmente sferzata dalle intemperie la provincia di Hail, nel nord-ovest del Paese, dove persino il diserto è stata inondato a seguito delle forti piogge. Sull’area, inoltre, si sono abbattute anche forti grandinate, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo: in alcune zone, il suolo si è imbiancato a causa delle grandi quantità di ghiaccio cadute dal cielo. Tra i disagi provocati dal forte maltempo, ci sono anche difficoltà nelle comunicazioni e nel traffico sulle strade.

#SevereWeather 📹

Powerful flooding 🌊 in the desert in #Hail, Saudi Arabia.

In recent hours, strong hailstorms and flooding have been recorded in the region, making communications and access to traffic difficult. pic.twitter.com/rLjMa2eckd

— Meteored | YourWeather (@MeteoredUK) March 14, 2024