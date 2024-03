Maltempo in Liguria, Corniglia isolato per frana

MeteoWeb

I 130 residenti di Corniglia, nelle Cinque Terre, sono attualmente isolati a causa di una frana ancora in movimento che ha bloccato la SP30, l’unica via di accesso al paese. Il sindaco di Vernazza, Francesco Villa, ha dichiarato che la frana è ancora attiva e che saranno necessari alcuni giorni prima che si possa intervenire. È stato richiesto il supporto della protezione civile regionale per sorvegliare la strada e evitare il rischio di attraversamenti a piedi. Richiesto anche un presidio medico fisso del 118 per le emergenze.

Attualmente, l’accesso a Corniglia è possibile solo tramite treno o mare. Inoltre, è stata chiusa la SP43 tra Levanto e Monterosso a causa di un altro smottamento, su cui la Provincia della Spezia sta intervenendo. Si segnalano anche frane nell’entroterra spezzino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.