Maltempo Liguria, Arpal: “i torrenti hanno retto nonostante il mese di pioggia”

MeteoWeb

“Ancora una volta la Liguria ha mostrato criticità generalmente localizzate a fronte di precipitazioni che, in altre parti d’Italia, avrebbero potuto generare impatti più estesi“: a fare il punto sull’ultima ondata di maltempo è Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. “L’evento del fine settimana ha seguito fedelmente quanto previsto, soprattutto sui settori di Centro Levante, dove gli eventi sono stati correttamente ricompresi nello scenario dell’allerta gialla“.

A Ponente, invece, “gli impatti idrologici sono stati meno gravi del previsto. Il minimo depressionario domenica notte si è formato in una posizione leggermente più defilata rispetto a quanto prospettato dalla modellistica venerdì e sabato mattina. La conseguenza è stata una componente dei flussi nord-orientale piuttosto che meridionale, quindi con uno scenario relativamente più secco e freddo sull’imperiese (e viceversa più bagnato nel Sud della Francia)“.

Nonostante ciò, “le situazioni più impegnative al suolo si sono verificate proprio a Ponente, dove un centinaio di persone per qualche tempo sarà costretta a raggiungere la propria abitazione a piedi nei comuni di Molini di Triora e Rezzo. Nel resto della regione si sono verificati smottamenti e crolli localizzati, già ripristinati o in fase di sistemazione. Nessuna criticità ha riguardato i corsi d’acqua. Si sono ovviamente innalzati, ma sono stati ovunque ben contenuti negli alvei. Hanno raggiunto il primo livello di guardia a Tiglieto, Campo Ligure e sul Bisagno a La Presa. Nel pomeriggio il Vara a Nasceto ha lambito la prima soglia di attenzione e in serata l’evoluzione ha portato senza problematiche il colmo di piena al mare; da non considerare la segnalazione a Isola del Cantone, interessata da lavori nel letto del Vobbia in prossimità dell’idrometro“.

I venti “hanno soffiato impetuosi, con raffiche superiori ai 100 km/h: 155 a Casoni di Suvero, 131 a Corniolo, 130 a Fontana Fresca e Framura“.

Per quanto riguarda le precipitazioni, “questi i dati più significativi del weekend, che non sono eccezionali di per sé, ma si inseriscono in un mese particolarmente bagnato, con una cumulata degli ultimi 30 giorni compresa fra i 200 mm agli estremi della regione (Imperia e Castelnuovo Magra) e gli oltre 750 mm a Urbe Vara Superiore: la quasi totalità del territorio supera i 400 mm, un dato provvidenziale per colmare il deficit idrico accumulato nell’ultimo triennio“.

In conclusione, Arpal ricorda che “l’allerta non si emana per la pioggia che cade, ma per i possibili effetti al suolo o la probabilità di accadimento di temporali forti“. L’allerta gialla “può interessare giornate apparentemente soleggiate (magari con un temporale forte a pochi chilometri di distanza) e situazioni caratterizzate da piogge come il fine settimana appena trascorso, che hanno prodotto criticità al suolo localizzate e nessun rischio di esondazione dei torrenti. Per l’allerta arancione bisogna che i rischi prevedibili al suolo abbiano un’estensione e un’intensità superiori, con coinvolgimento di torrenti a rischio esondazione o temporali forti, organizzati e stazionari per il tempo sufficiente a creare effetti al suolo che richiedano diffusi interventi di ripristino, non risolvibili in qualche ora“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.