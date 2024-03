Maltempo Liguria, Aurelia di nuovo chiusa per frana in località Varigotti

MeteoWeb

Tanti disagi sull’Aurelia a causa del forte maltempo degli ultimi giorni in Liguria. A causa di una frana, l’Aurelia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni in località Varigotti (Finale Ligure), in provincia di Savona. Lo comunica Anas, spiegando che sono oltre due i chilometri stradali interdetti al transito veicolare. Il personale di Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. Si tratta di una chiusura dell’Aurelia in un punto diverso rispetto alla frana caduta nei giorni scorsi tra la galleria del Malpasso e Capo Noli, sempre nel Savonese.

Nel frattempo, è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia la viabilità sull’Aurelia, nel Comune di Beverino, nel tratto interessato dalla caduta di alberi. L’evento, sempre causato dal maltempo, aveva richiesto l’attivazione del senso unico alternato per consentire la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del versante. Confermata quindi secondo le tempistiche comunicate da Anas a Regione Liguria la totale riapertura della carreggiata. Sempre Anas fa sapere che nella mattinata di domani verrà eliminato il senso unico alternato anche sull’Aurelia (km 507) in località Mulinetti, nel Comune di Recco, dove si era verificato un analogo evento di caduta alberi per maltempo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.