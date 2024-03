Maltempo in Liguria, diverse frane e smottamenti nella notte

MeteoWeb

La persistente pioggia di ieri ha generato smottamenti e frane sia nel territorio metropolitano di Genova che nella città stessa. Durante la notte, a Borzoli, si è verificato un nuovo smottamento lungo una strada cruciale che collega l’abitato alle alture circostanti. In città, una strada è stata chiusa a causa di un movimento franoso che minaccia un muraglione vicino a diversi edifici. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per gestire la situazione. Altre frane si sono verificate durante la notte lungo la provinciale della Val Graveglia, con intervento dei Vigili del Fuoco anche in quel caso. A Villanova d’Albenga, si è verificata una frana lungo la CP453. Nel territorio spezzino, sono stati segnalati 2 smottamenti, con conseguente chiusura di strade provinciali: la SP43 per Levanto e la SP30 di Corniglia.

