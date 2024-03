Maltempo Liguria, frana blocca strada a Sestri Levante

MeteoWeb

A seguito delle forti piogge, una frana si è verificata nella frazione di Montedomenico nell’entroterra del Comune di Sestri Levante (Genova). Per questo motivo, è stata chiusa la strada d’accesso alla frazione: per accedere alle abitazioni, oltre un centinaio di persone è obbligata a utilizzare la viabilità alternativa. Lo comunica il Comune di Sestri Levante, spiegando che la Polizia locale è sul posto ed è atteso a breve l’intervento dei tecnici della Città metropolitana di Genova. L’obiettivo dei tecnici della Città metropolitana è liberare almeno una parte della carreggiata per consentire il transito a senso unico alternato.

