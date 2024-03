Maltempo Liguria, frana isola 40 persone nel Levante di Genova

MeteoWeb

Nell’entroterra del Levante di Genova, nella frazione di Canevale, una quarantina di persone sono isolate a seguito di una frana che ha bloccato l’unica strada che collega la zona con Coreglia Ligure. Questo evento è accaduto poco dopo l’episodio di maltempo che ha colpito l’intera Liguria. Il sindaco di Coreglia Ligure, Ermanno Noce, ha deciso la chiusura della strada in entrambe le direzioni per motivi di sicurezza. Inoltre, ha inviato richieste alla Protezione Civile della Regione Liguria e alla Prefettura di Genova poiché il Comune non dispone delle risorse necessarie per affrontare le conseguenze della frana. A causa di questo incidente, il trasporto scolastico è stato sospeso, lasciando isolati i 40 residenti di Canevale che possono raggiungere le proprie abitazioni solamente a piedi.

