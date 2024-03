Maltempo Liguria: in via di risoluzione i disagi sulle strade statali

MeteoWeb

È in progressivo miglioramento la situazione della viabilità sulle statali della Liguria in seguito all’ondata di maltempo dello scorso weekend. Oggi ha riaperto in entrambi i sensi di marcia l’Aurelia, all’altezza di Capo Noli, nel tratto interessato da una frana nella notte tra sabato e domenica. Anas ha inoltre comunicato a Regione Liguria che è in via di risoluzione il ripristino della viabilità a Beverino, sempre sull’Aurelia, nella parte interrotta per via della caduta di alberi. La strada ora risulta percorribile a senso unico alternato, ma la riapertura è prevista entro domani sera. Al momento non si segnalano altri disagi sulle strade statali liguri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.