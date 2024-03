Maltempo Liguria: grosso tornado a Finale Ligure, frana a Varazze | VIDEO

MeteoWeb

Un forte maltempo caratterizza questa prima domenica di marzo al Nord-Ovest, Liguria inclusa. Nella regione, si è formato anche un grande tornado a Finale Ligure, in provincia di Savona, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Impressionanti le dimensioni del vortice che si muove sul mare.

Il maltempo che si sta abbattendo in Liguria continua anche a produrre frane in Liguria. Uno smottamento roccioso si è abbattuto sul lungomare Europa a Varazze, vicino alla Baia dei Pescatori. Il Comune ha chiuso il tratto e domani deciderà come provvedere per rimuovere la frana e riaprire la passeggiata. A Genova, sono segnalati molti allagamenti. I Vigili del Fuoco stanno realizzando decine di interventi sul territorio genovese per alberi caduti e oggetti pericolanti a causa del forte vento che nelle ultime ore ha superato i 120km/h sulle alture. In aumento anche il moto ondoso. Il picco di mareggiata è previsto nel pomeriggio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.