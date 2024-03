Maltempo Lombardia, esonda il torrente Arbogna: l’acqua si avvicina alle case a Mortara | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo degli ultimi giorni fa ancora sentire i suoi effetti in Lombardia. Le recenti piogge, infatti, hanno provocato la parziale esondazione del torrente Arbogna, in provincia di Pavia. Il torrente Arbogna è esondato in una zona periferica di Mortara, in Lomellina, allagando le campagne e avvicinandosi alle case. La situazione per il momento rimane sotto controllo, ma si guarda con preoccupazione alle previsioni meteo che segnalano nuove precipitazioni anche nel weekend.

Sul territorio provinciale è monitorato il livello di Po e Ticino. I due fiumi sono cresciuti durante la settimana, ma per ora non si registra uno stato d’allarme. Qualche problema è stato segnalato nella viabilità per alcune strade allagate sul territorio provinciale.

