Maltempo Lombardia, forte vento nel Mantovano: case scoperchiate | FOTO

Non solo tanta neve in montagna. Il maltempo che si sta abbattendo sulla Lombardia sta sferzando la regione anche con forte vento. Diverse abitazioni e capannoni sono stati scoperchiati dalla furia del vento tra le 13 e le 13.30 nel comune di Porto Mantovano, nell’hinterland di Mantova. Il vento ha fatto volare tegole e lamiere, cadute poi in strada dove hanno danneggiato alcune auto in sosta. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza alcune recinzioni di cantieri edili divelti dal vento. Non si registrano danni alle persone.

Il forte vento è stato accompagnato anche da un nubifragio che ha causato alcuni allagamenti. Il maltempo si è abbattuto per l’intera mattinata sul resto della provincia di Mantova senza provocare danni ingenti. Nel pomeriggio le precipitazioni sono cessate ovunque ed è riapparso il sole.

Strade e cantine allagate nel Pavese

Numerosi disagi in provincia di Pavia per la pioggia battente caduta dalla tarda serata di ieri; solo oggi pomeriggio ha cessato di piovere. I Vigili del Fuoco hanno effettuato numerosi interventi per strade e cantine invasi dall’acqua. A Pavia è stata allagata l’uscita della tangenziale in viale Cremona. A Voghera (Pavia) chiuso per precauzione il ponte di via Piacenza per l’innalzamento del livello del torrente Staffora. Nella città oltrepadana è stato chiuso anche il sottopasso di via Lamarmora, allagato a causa delle intense precipitazioni. Chiusa anche la strada provinciale 33 a Torrazza Coste (Pavia), sempre in Oltrepò Pavese.

A Mortara (Pavia), in Lomellina, il maltempo ha causato la caduta di diversi calcinacci al cimitero, rendendo necessario il divieto di accesso ad un’area del camposanto che ospita circa mille loculi.

Alberi e cartelli sradicati nella Bassa Bergamasca

Alberi sradicati e qualche cartello stradale abbattuto oggi nella pianura bergamasca a causa del forte vento. Non si registrano feriti. I volontari della Protezione Civile hanno monitorato le zone più a rischio, come via Marco Secco d’Aragona a Calcio dove, a causa delle raffiche di vento, un albero è caduto, danneggiando una panchina. Sul Lago d’Iseo, la Guardia costiera ausiliaria del Sebino segnala grossi problemi “alla tenuta degli ormeggi delle imbarcazioni attraccate nella zona di Sarnico”, a causa del forte vento e del conseguente moto ondoso.

Abbondanti le precipitazioni nevose oltre i 1.500 metri. In Val Brembana, a Foppolo, a 1.650 metri di quota sono scesi circa 40 centimetri di neve tra ieri sera e questa mattina. Al Lago Fregabolgia di Carona, l’altezza neve alle 16 era di 253 centimetri, mentre ieri alla stessa ora era 211 centimetri.

