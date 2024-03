Maltempo e mare in tempesta, disagi e criticità in Sardegna

MeteoWeb

A seguito di un cedimento dell’asfalto, la strada provinciale 71, che collega Samugheo a Busachi nella provincia di Oristano, è stata chiusa al traffico al km 7+200. I vigili del fuoco di Oristano stanno verificando la situazione lungo la SP71 al confine tra i territori di Busachi e Samugheo. Il maltempo che imperversa da diverse ore nell’Oristanese creando disagi al traffico sia sulle strade provinciali già danneggiate, sia su quelle comunali e rurali. Sul Monte di Seneghe si è verificato il cedimento di una parte della strada di Perdabba, che porta alla località Funtanas. Le avverse condizioni meteorologiche stanno causando disagi anche in altre parti dell’isola, con danni alle infrastrutture stradali.

Il centro funzionale decentrato di Protezione Civile della Sardegna ha esteso l’allerta gialla fino alle 15 di oggi, segnalando una criticità ordinaria per rischio idraulico e idrogeologico nelle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, praticamente in buona parte dell’isola. Nel frattempo, a causa del mare in tempesta di forza 9, il traghetto Moby che solitamente opera sulla tratta Genova-Porto Torres è stato deviato su Olbia.

