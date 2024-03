Maltempo Lazio, mareggiate a Fregene: danni agli stabilimenti balneari | FOTO

MeteoWeb

Le frequenti mareggiate delle ultime settimane hanno provocato danni alle strutture balneari di Fregene, frazione del comune di Fiumicino (Roma). “Le mareggiate degli ultimi giorni hanno arrecato danni considerevoli alle strutture e la situazione richiede un intervento urgente”, ha affermato Mario Baccini, sindaco di Fiumicino, dopo il sopralluogo effettuato presso gli stabilimenti Rio e Manila. Sul posto anche il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini.

“Dopo un’attenta valutazione dei danni, abbiamo avviato le procedure per richiedere l’intervento della Regione Lazio – ha detto Baccini – È essenziale agire rapidamente per consentire ai gestori dei lidi di recuperare le loro attività in vista dell’imminente stagione estiva. Collaboreremo strettamente con le autorità regionali per fornire il sostegno necessario affinché i gestori possano accogliere turisti e residenti in condizioni ottimali”, ha concluso il primo cittadino.

