Maltempo, forti piogge a Milano: salgono i livelli di Lambro e Seveso

“Seveso e Lambro: siamo nella fase più intensa dalle prime ore di questa mattina si estenderà per la giornata di oggi. In generale i livelli sono saliti“: è quanto ha comunicato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Milano Marco Granelli, a seguito della forte ondata di maltempo che sta interessando il territorio dalla serata di ieri. Dalla mezzanotte è scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario diramata dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, ma al momento i vigili del fuoco non segnalano particolari criticità nel capoluogo lombardo. “Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180. Seveso e Lambro esondano a Milano intorno a 3 metri,” ha concluso Granelli.

