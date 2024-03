Maltempo Milano: la vasca di contenimento del Seveso ha evitato l’esondazione

MeteoWeb

A partire dalle ore 13:15 di oggi, “domenica 10 marzo, è attiva la vasca di contenimento al Parco Nord che devia parzialmente l’acqua proveniente dal fiume Seveso per evitare le esondazioni in città. La vasca, realizzata da MM e operativa da fine novembre, è entrata in funzione oggi per la prima volta, dopo che in via Valfurva a Milano il Seveso aveva raggiunto il livello critico di 1,88 metri“. Lo comunica in una nota il Comune di Milano.

“Non appena è stata attivata, il livello dell’acqua si è fermato e successivamente è iniziato a scendere. La vasca può contenere fino a 250mila metri cubi d’acqua e una volta terminata l’emergenza si potrà procedere con lo svuotamento, attraverso pompe che convoglieranno tutta l’acqua nell’alveo del fiume Seveso, e con la successiva pulizia, fino a riempire nuovamente l’invaso con acqua di falda“, continua la nota.

“Oggi per la prima volta abbiamo dimostrato che è possibile evitare l’esondazione del fiume Seveso – ha detto Marco Granelli assessore comunale alla Sicurezza – e che i quartieri a nord Milano sono in sicurezza. Questa vasca è stata sufficiente perché subito dopo l’onda di piena ha smesso di piovere, ma se avesse continuato non sarebbe bastata. Abbiamo bisogno che la Regione Lombardia e Aipo completino il progetto approvato nel 2015 con le vasche di Lentate sul Seveso, di Senago, di Paderno e Varedo e con le aree golenali di Cantù. Un sistema complessivo che proteggerà in futuro dalle esondazioni del Seveso”.

Comazzi: “bene le vasche di laminazione in Lombardia”

Il protocollo di attivazione “è stato un successo. Le aree golenali sul Lambro hanno funzionato egregiamente, contribuendo a tenere sotto controllo la piena. Anche le vasche di Costa Masnaga e di Inverigo si sono attivate, permettendo di scaricare le piene del torrente Bevera, affluente del Lambro, senza straripamenti“. Lo afferma in una nota l’assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi e presidente di AiPO, Gianluca Comazzi.

“Anche sul Seveso stiamo rispettando i tempi dettati dal cronoprogramma per il termine dei lavori delle altre aree di laminazione, mentre sono già in funzione quattro aree golenali. Anche il Comune di Milano deve fare la sua parte. È necessaria la manutenzione sia del verde sia dei tombini che ad ogni ondata di maltempo straripano, inondando le strade. Non solo, il manto stradale della città cade a pezzi e sta creando disagi a chiunque transiti sulle strade meneghine. Il Comune intervenga”, conclude Comazzi.

