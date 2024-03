Maltempo Modena: il fiume Secchia rimane sorvegliato speciale

MeteoWeb

Durante l’intera giornata, il Modenese è in stato di allerta Arancione. È stato necessario aumentare il livello di attenzione sul fiume Secchia a Modena e, intorno alle 10 del mattino, per precauzione sono stati nuovamente chiusi i ponti che erano stati riaperti il pomeriggio precedente, mercoledì. Tra questi, il Ponte Alto a Modena e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. La situazione è stata monitorata durante tutto il giorno, così come è stato fatto anche durante la notte, e si procederà alla valutazione per una eventuale riapertura quando il livello del fiume scenderà sotto la soglia 2, che corrisponde a 8 metri al Ponte Alto.

Per l’intera giornata è stata attiva l’allerta Arancione per la criticità idraulica, emanata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Il monitoraggio del sistema idraulico nella zona di Modena include anche l’area del fiume Panaro, con particolare attenzione alla zona della Fossalta. Gli sforzi di monitoraggio coinvolgono tecnici comunali, provinciali e di Aipo, volontari della Protezione Civile e, per quanto riguarda la gestione della viabilità, operatori della Polizia locale. Il coordinamento di tutte le attività è affidato al Coc, il Centro Operativo Comunale. La Sala operativa unica integrata di Marzaglia è attiva per la gestione delle emergenze della Protezione Civile.

