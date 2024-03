Maltempo in Molise: forti raffiche di vento, tetto divelto

MeteoWeb

Durante la notte il Molise è stato colpito da violenti nubifragi, accompagnati in alcuni casi da venti molto forti, generando disagi diffusi. A Campochiaro, una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso, attrezzata con autopompa e autoscala, è intervenuta prontamente per risolvere un’emergenza: il forte vento ha divelto parte del tetto di un edificio disabitato. Sul luogo dell’evento, sono stati dispiegati anche operatori specializzati in tecniche speleo-alpine, che hanno utilizzato un’autoscala per garantire la sicurezza della zona, rimuovendo le parti pericolanti del tetto. Fortunatamente, nessun passante è stato ferito e non si sono registrati danni alle proprietà circostanti, nonostante le porzioni di tetto abbattutesi sulla strada di fronte all’edificio.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.