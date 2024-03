Maltempo e oltre mezzo metro di neve, la Dama Bianca abbraccia il Trentino-Alto Adige | FOTO

MeteoWeb

Ancora una volta, la neve è tornata in Trentino-Alto Adige: i fiocchi stanno cadendo nelle zone più elevate del Trentino, ma anche lungo l’autostrada del Brennero, tra Vipiteno e il confine di Stato. Nel frattempo, nelle valli, si registra una pioggia intensa. La notte è stata caratterizzata da intense nevicate anche poco sopra i 500 metri su gran parte dell’Alto Adige. Ai 2.000 metri della Timmelsalm in Val Passiria sono caduti 60 cm di neve, 50 cm in Val Ridanna e a Plan in Passiria, secondo quanto riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Al passo del Brennero il manto nevoso in poche ore ha raggiunto i 25 cm. La SS12 tra Colle Isarco e Brennero è innevata come, sul versante austriaco, la Bundesstrasse B182. Il passo Gardena è stato chiuso per motivi di sicurezza. Nella zona orientale della Provincia di Bolzano il limite delle nevicate è tra gli 800 e i 1000 metri.

Oggi, la regione sarà interessata da un’altra perturbazione che, nelle ore centrali della giornata, porterà accumuli nevosi anche fino a 40 cm sopra i 1.500 metri di altitudine. Secondo le previsioni di MeteoTrentino, la neve potrebbe cadere anche a quote più basse, intorno ai 1.000 metri, soprattutto nelle aree occidentali, con accumuli che varieranno tra i 5 e i 25 cm.

