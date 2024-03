Maltempo e neve in Sardegna: imbiancate le vette del Gennargentu

MeteoWeb

La primavera è arrivata il 20 marzo, ma, dopo un breve periodo iniziale caratterizzato da temperature più miti, che ricordavano quasi quelle estive, dal weekend si è registrato un repentino ritorno delle temperature rigide in Sardegna. Non è stato insolito vedere la neve sopra i 1300 metri, un fenomeno già verificatosi negli anni precedenti, come nel 2020 e nel 2021. Alcuni sprazzi di neve hanno tinto di bianco le vette del Gennargentu, dove questa notte si sono registrati -1°C. Questo manto nevoso, però, è destinato a sciogliersi rapidamente nelle prossime ore, poiché le temperature stanno risalendo, con un’escursione termica prevista tra i 6 e 8 gradi. Un ciclone sta influenzando l’Italia e la Sardegna, portando con sé gli ultimi sussulti di un inverno che, nonostante tutto, è stato caratterizzato da temperature più elevate rispetto alle medie storiche del periodo. Secondo le previsioni dell’ufficio meteorologico dell’Aeronautica Militare, si prevede un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni, con possibilità di precipitazioni soprattutto nella parte centro-occidentale e settentrionale della Sardegna durante le festività pasquali, accompagnate da un cielo nuvoloso. La primavera e il ritorno del sole pieno sembrano essere previsti solo dopo le festività, con l’arrivo del primo fine settimana di aprile.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.