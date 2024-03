Maltempo: la piena del fiume Po in arrivo nelle sezioni emiliano-lombarde

MeteoWeb

La piena del Po ha transitato nei tratti piemontesi e pavese del fiume tra la giornata di ieri e quella odierna: è quanto comunica AIPo, l’agenzia interregionale per il fiume Po. Si prevede che il colmo raggiunga le sezioni emiliano-lombarde tra oggi e domani sera e, in seguito, i tratti terminali e deltizi del Po, con valori sopra la prima soglia di criticità (ordinaria, colore giallo), anche in ragione degli apporti di questi giorni da parte degli affluenti emiliani e lombardi. La piena può interessare le aree golenali. AIPo raccomanda comportamenti prudenti.

Il Servizio di piena centrale AIPo e gli uffici AIPo territoriali proseguono nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.

